В августе саратовцы смогут заниматься на стадионе «Спартак»
Сегодня, 7 мая, мэр Саратова Михаил Исаев проинспектировал реконструкцию стадиона «Спартак».
Как рассказали «КП-Саратов» в городской администрации, по словам подрядчика Павла Ткачева, уже устанавливаются бордюры, делают ливневую канализацию, монтаж ограждения, подпорную стенку. Проведены работы по планировке территории.
Первый этап реконструкции стадиона завершится в августе. Саратовцы смогут заниматься на открытой площадке.
Следующим шагом станет строительство трибун, в которых будут расположены раздевалки, душевые, тренажерные залы.
Напомним, стадион восстанавливают благодаря помощи председателя Госдумы Вячеслава Володина.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU