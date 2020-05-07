В августе саратовцы смогут заниматься на стадионе «Спартак»

7 Май 2020 2020-05-07T14:27:40+03:00

Мэр проверил, как идут работы по реконструкции объекта

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Сегодня, 7 мая, мэр Саратова Михаил Исаев проинспектировал реконструкцию стадиона «Спартак».

Как рассказали «КП-Саратов» в городской администрации, по словам подрядчика Павла Ткачева, уже устанавливаются бордюры, делают ливневую канализацию, монтаж ограждения, подпорную стенку. Проведены работы по планировке территории.

Первый этап реконструкции стадиона завершится в августе. Саратовцы смогут заниматься на открытой площадке.

Следующим шагом станет строительство трибун, в которых будут расположены раздевалки, душевые, тренажерные залы.

Напомним, стадион восстанавливают благодаря помощи председателя Госдумы Вячеслава Володина.

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ИСТОЧНИК KP.RU