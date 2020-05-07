Количество скончавшихся от коронавируса в Саратове на 7 мая: еще один пациент умер от COVID-19
Озвучены последние данные по числу смертей пациентов с коронавирусом.
Как сообщил первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов на брифинге в Минздраве, сегодня имеются данные о 12 смертях от других тяжелых патологий.
Причиной смерти еще четырех человек стал непосредственно коронавирус. Таким образом, к ним добавился еще один скончавшийся. По словам Станислава Шувалова, он долго страдал от тяжелой легочной патологии, лечился, но его легкие не перенесли поражения инфекцией.
Итого, в регионе умерли 16 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Средний возраст скончавшихся — 70 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU