Количество скончавшихся от коронавируса в Саратове на 7 мая: еще один пациент умер от COVID-19

7 Май 2020 2020-05-07T14:26:40+03:00

От коронавируса скончался еще один человек в Саратовской области Фото: Андрей АБРАМОВ

Итого в регионе четыре смерти от коронавируса, еще 12 человек с подтвержденным диагнозом скончались от иных болезней

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Озвучены последние данные по числу смертей пациентов с коронавирусом.

Как сообщил первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов на брифинге в Минздраве, сегодня имеются данные о 12 смертях от других тяжелых патологий.

Причиной смерти еще четырех человек стал непосредственно коронавирус. Таким образом, к ним добавился еще один скончавшийся. По словам Станислава Шувалова, он долго страдал от тяжелой легочной патологии, лечился, но его легкие не перенесли поражения инфекцией.

Итого, в регионе умерли 16 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Средний возраст скончавшихся — 70 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU