Индекс самоизоляции в Саратове на 7 мая: 2,1 балла
Сегодня, 7 мая, индекс самоизоляции в Саратове на 13:50 составляет 2,1 балла.
Это показатель считает Яндекс исходя из активности горожан в обычный день до эпидемии и сейчас. Чем выше цифры, тем прилежнее граждане сидят дома.
Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек Саратов занимает одну строчку с Астраханью. В лидерах списка Махачкала (3,6).
Жители миллионников тоже не сидят дома. Индекс в Санкт-Петербурге такой же, как и в Саратове. Хуже ситуация в Ростове-на-Дону и Красноярске (2). В Москве индекс составляет 2,6 балла.
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ИСТОЧНИК KP.RU