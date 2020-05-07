Михаил Исаев раскритиковал подрядчиков за мусор на зеленых зонах
Сегодня, 7 мая, глава Саратова Михаил Исаев вместе с представителями администрации, чиновниками и местными жителями проверил, как ремонтируют тротуары в Октябрьском районе Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, глава города раскритиковал подрядчиков за мусор в рабатках и на зеленой зоне на улицах Радищева и Шелковичная. За такие нарушения будут штрафовать.
Также было решено продумать удобный подъезд и стоянку для автомобилей скорой помощи, привозящих пациентов в расположенную здесь детскую больницу на улице 53-й Стрелковой дивизии.
В ходе рейда делегация посетила улицы Серова, Советская и Провиантская.
Напомним, в городе реконструируют 45 пешеходных зон, всего за год отремонтируют 150 участков. Ремонт тротуаров стал возможен благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина, при которой на эти цели в город поступили 500 млн. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU