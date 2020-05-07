2020-05-07T14:19:08+03:00
Общество

Михаил Исаев раскритиковал подрядчиков за мусор на зеленых зонах

Глава города проверил ход ремонта тротуаров
Дарья Вострикова
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Сегодня, 7 мая, глава Саратова Михаил Исаев вместе с представителями администрации, чиновниками и местными жителями проверил, как ремонтируют тротуары в Октябрьском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, глава города раскритиковал подрядчиков за мусор в рабатках и на зеленой зоне на улицах Радищева и Шелковичная. За такие нарушения будут штрафовать.

Также было решено продумать удобный подъезд и стоянку для автомобилей скорой помощи, привозящих пациентов в расположенную здесь детскую больницу на улице 53-й Стрелковой дивизии.

В ходе рейда делегация посетила улицы Серова, Советская и Провиантская.

Напомним, в городе реконструируют 45 пешеходных зон, всего за год отремонтируют 150 участков. Ремонт тротуаров стал возможен благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина, при которой на эти цели в город поступили 500 млн. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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