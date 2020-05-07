Коронавирус в Саратове, последние новости на 7 мая 2020: Под коронавирусных больных перепрофилируют роддом 1-й горбольницы

7 Май 2020 2020-05-07T12:37:17+03:00

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На брифинге в Минздраве Саратовской области 7 мая журналисты попросили прокомментировать информацию о возможном перепрофилировании роддома горбольницы №1 под госпиталь для зараженных COVID-19.

- Мы видим, что идет рост числа пациентов, и должны рассматривать все варианты. 1-я горбольница и ее роддом, он практически не загружен, но имеет условия по боксированности палат, площадей. Принято решение рассматривать его, как резервное подразделение, — заявил Станислав Шувалов, первый замминистра здравоохранения области.

Городская клиническая больница № 1 имени Ю. Я. Гордеева находится по адресу Хользунова, 19.

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ИСТОЧНИК KP.RU