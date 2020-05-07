2020-05-07T12:34:58+03:00
Политика

В Энгельсе сегодня утверждают кандидатуру нового главы района

Планируется, что им станет Алексей Стрельников, экс-зампред областного правительства
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Администрация Энгельсского районаАдминистрация Энгельсского района
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В администрации Энгельса депутаты районного собрания сегодня днем, 7 мая, рассмотрят заявление об увольнении по собственному желанию прежнего главы администрации Дмитрия Тепина и назначение нового.

И. о. главы администрации района станет бывший заместитель председателя областного правительства Алексей Стрельников, отвечавший за сельское хозяйство, охотугодья, ветеринарию. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев накануне, 6 мая, подписал постановление об увольнении зампреда регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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