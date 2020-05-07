В Энгельсе столкнулись и опрокинулись две легковушки
Пострадал мужчина
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Сегодня, 7 мая, в Энгельсе на Лесокомбинатской улице около турбазы «Островок» произошла авария.
По данным портала «ЧП Саратов», столкнулись ВАЗ-2106 и Lada Largus, после чего обе машины опрокинулись.
В результате ДТП пострадал мужчина.
На месте работают сотрудники ДПС, медики скорой помощи, пожарные, обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU