В Энгельсе столкнулись и опрокинулись две легковушки

7 Май 2020 2020-05-07T11:49:13+03:00

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Сегодня, 7 мая, в Энгельсе на Лесокомбинатской улице около турбазы «Островок» произошла авария.

По данным портала «ЧП Саратов», столкнулись ВАЗ-2106 и Lada Largus, после чего обе машины опрокинулись.

В результате ДТП пострадал мужчина.

На месте работают сотрудники ДПС, медики скорой помощи, пожарные, обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU