Радаев обсудил празднование 9 мая с «Волонтерами Победы»

7 Май 2020 2020-05-07T11:48:47+03:00

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В правительстве области 7 мая с соблюдением всех мер безопасности в условиях распространения коронавируса прошла встреча губернатора Валерия Радаева с представителями регионального отделения Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы».

- Мы встречаемся накануне великого праздника — 75-летия Победы. К этой дате вы подошли с огромным багажом проделанной работы. Причем работы — системной, адресной, реализованной по многим направлениям. Сейчас ваш потенциал востребован и в другом очень важном деле — заботе о ветеранах в условиях ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, — заявил открывая встречу губернатор Валерий Радаев.

Он выразил уверенность, что у волонтеров Победы есть предложения к региональной власти, и он готов их рассмотреть, чтобы увеличить эффективность социальной поддержки.

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Радаев отметил, что движение волонтеров и добровольцев в Саратовской области объединяет свыше 90 тыс.

- Помощь медикам, постоянное взаимодействие с ветеранами, пожилыми людьми, отдельными категориями граждан, новый формат работы с молодежью, готовящей себя к волонтерской деятельности, организация памятных мероприятий в режиме онлайн.

Мы вышли с инициативой к жителям области провести «Бессмертный полк» в социальных сетях, и акция уже набирает обороты. Патриотические акции, посвященные Дню Победы, не должны утратить своей торжественности, эмоциональности, героического и просветительского духа. А это требует мобилизации и самих волонтеров, и тех, кому адресованы ваши проекты, — подчеркнул губернатор.

Радаев напомнил, что самые главные участники празднования — это живущие рядом с нами 835 участников и инвалидов войны, 11 тыс. 115 тружеников тыла, 157 жителей блокадного Ленинграда, 286 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

- И моя искренняя благодарность за то, что вы оказываете нашим землякам ежедневное внимание, активно участвуя в масштабном общероссийском проекте «Мы — вместе». Спасибо! Вы делаете святое дело! И по праву называетесь «Волонтеры Победы», — заявил Валерий Радаев.

По мнению губернатора, сложная ситуация с коронавирусом в регионе не должна отразиться на праздновании Дня Победы.

- После того, как оно пройдет онлайн, когда коронавирус будет побежден, все мероприятия и торжества повторятся уже с непосредственным участием жителей области, — заявил Радаев волонтерам.

ИСТОЧНИК KP.RU