В Саратове полыхала двухэтажка
Возгорание ликвидировали 16 человек
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Вчера, 6 мая, в 19:29 16 пожарных и две единицы техники выехали тушить двухэтажный дом на 2-м Рижском тупике в Ленинском районе Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, по предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неправильной эксплуатации электрического оборудования.
Возгорание на площади 132 кв. м ликвидировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU