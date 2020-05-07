В Саратове полыхала двухэтажка

7 Май 2020 2020-05-07T12:28:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 6 мая, в 19:29 16 пожарных и две единицы техники выехали тушить двухэтажный дом на 2-м Рижском тупике в Ленинском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, по предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неправильной эксплуатации электрического оборудования.

Возгорание на площади 132 кв. м ликвидировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU