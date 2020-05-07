Затоплен пирс для прибытия пассажиров в саратовский аэропорт «Гагарин»

7 Май 2020 2020-05-07T11:11:52+03:00

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Сегодня, 7 мая, в паблике Urban patrul соцсети «ВКонтакте» анонимный пользователь пожаловался на затопленный пирс у аэропорта «Гагарин» в Сабуровке.

- При строительстве на учли подъем уровня воды весной, — написал автор поста.

Так выглядел причал до разрушенияФото: Екатерина Семенова

В доказательство своих слов он опубликовал снимок с места событий. По всей видимости, конструкцию частично разрушило половодье на Волге.

Именно сюда суда должны были доставлять прибывших в аэропорт пассажиров и увозить их обратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU