Младенец погиб при падении из окна шестого этажа в Балакове

7 Май 2020 2020-05-07T11:06:31+03:00

В Балакове при падении с высоты погиб младенец Фото: Ольга Симонова

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В Балакове Саратовской области при падении с шестого этажа погиб младенец.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась утром 7 мая.

По предварительным данным, годовалый мальчик выпал из окна дома на улице Степная. Малыша госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось — он скончался в больнице.

На месте работают следователи СУ СКР региона. Проводится осмотр места происшествия. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU