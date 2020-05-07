Младенец погиб при падении из окна шестого этажа в Балакове
В Балакове Саратовской области при падении с шестого этажа погиб младенец.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась утром 7 мая.
По предварительным данным, годовалый мальчик выпал из окна дома на улице Степная. Малыша госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось — он скончался в больнице.
На месте работают следователи СУ СКР региона. Проводится осмотр места происшествия. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU