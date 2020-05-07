2020-05-07T10:50:01+03:00
Общество

Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области

Почти половина новых случаев — контактные [видео]
Ольга СимоноваЕкатерина Семенова
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Карта распространения коронавирусаКарта распространения коронавирусаФото: Ольга Симонова
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Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», за сутки прибавился еще 41 случай заражения. Таким образом на утром 7 мая общее количество составило 876 человек.

Почти половина из заболевших сегодня — контактные, 20 человек. Еще 17 выявлены среди пациентов с пневмонией. Четверо приехали из Москвы с признаками ОРВИ.

Известно также о 157 выздоровевших. За сутки их число увеличилось сразу на 22 человека.

Сегодня большинство диагнозов подтвердилось в Саратове — семь. Два района по-прежнему остаются без случаев коронавируса — Турковский и Воскресенский.

Распространение коронавируса в Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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