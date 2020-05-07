Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области
Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», за сутки прибавился еще 41 случай заражения. Таким образом на утром 7 мая общее количество составило 876 человек.
Почти половина из заболевших сегодня — контактные, 20 человек. Еще 17 выявлены среди пациентов с пневмонией. Четверо приехали из Москвы с признаками ОРВИ.
Известно также о 157 выздоровевших. За сутки их число увеличилось сразу на 22 человека.
Сегодня большинство диагнозов подтвердилось в Саратове — семь. Два района по-прежнему остаются без случаев коронавируса — Турковский и Воскресенский.
Распространение коронавируса в Саратовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU