Саратовца приговорили к условному сроку за экстремизм «ВКонтакте»

7 Май 2020 2020-05-07T10:42:19+03:00

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В Ленинском районе Саратова суд признал 38-летнего мужчину виновным в экстремизме.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Было установлено, что в апреле 2019 года мужчина на своей странице «ВКонтакте» опубликовал комментарий, унижающий человеческое достоинство по национальной принадлежности. При этом ранее, в январе того же года, гражданин уже привлекался к административной ответственности за возбуждение ненависти и унижение достоинства.

Преступление было выявлено сотрудниками центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU