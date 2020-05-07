Саратовца приговорили к условному сроку за экстремизм «ВКонтакте»
В Ленинском районе Саратова суд признал 38-летнего мужчину виновным в экстремизме.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Было установлено, что в апреле 2019 года мужчина на своей странице «ВКонтакте» опубликовал комментарий, унижающий человеческое достоинство по национальной принадлежности. При этом ранее, в январе того же года, гражданин уже привлекался к административной ответственности за возбуждение ненависти и унижение достоинства.
Преступление было выявлено сотрудниками центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU