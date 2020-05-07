В Саратове пятеро пожарных тушили баню

7 Май 2020 2020-05-07T10:24:21+03:00

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Вчера, 6 мая, в 21:07 пятеро пожарных и одна единица техники выехали тушить баню в СНТ «Восход 2» в Ленинском районе Саратова.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в региональном ГУ МЧС.

Возгорание на площади 25 кв. м ликвидировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU