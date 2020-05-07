Без воды остались три улицы в центре Саратова
Сегодня, 7 мая, из-за работ коммунальщиков без воды остались три улицы в центре Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону ограничения попали четные стороны Первомайской улицы на участке от Октябрьской до Мичурина, Октябрьской от Первомайской до Мичурина, а также улица Григорьева на участке от Октябрьской до Мичурина.
Водоснабжение обещают вернуть ориентировочно до 15:00, как только будут закончены работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU