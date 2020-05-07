В закрытом на карантин Балтае работает дежурная группа в детском саду

7 Май 2020 2020-05-07T10:40:45+03:00

От родителей поступило 15 заявлений о приеме детей

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В Балтайском районе, который закрыт на карантин из-за коронавируса, работает дежурная группа в детсаду.

По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», она рассчитана на детей тех граждан, которые сейчас продолжают трудиться.

В учреждение поступило уже 15 заявлений о приеме малышей.

Заходить внутрь родители могут только в масках и бахилах, руки работники учреждения обрабатывают им антисептиком.

Каждый день измеряют температуру детям и взрослым. Если у кого-то из персонала есть проявления ОРВИ, его не допустят к работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU