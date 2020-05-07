Самоизоляция в Саратове: суды продолжают штрафовать гуляющих горожан

7 Май 2020 2020-05-07T09:30:58+03:00

Одного гражданина поймали за разрисовыванием гаражей баллончиком, еще трех — во время рыбалки

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Суды районов Саратова и области вчера, 6 мая, привлекли людей к административной ответственности за нарушение самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

Так, Фрунзенский райсуд рассмотрел семь дел.

Одного горожанина поймали у дома №61/71 по улице Рахова в 14:45 5 мая. Он нарушил режим самоизоляции ради рисунком баллончиком на стенах гаража. Суд выписал ему предупреждение.

Женщина в 12:10 5 мая находилась на аллее по улице Астраханская, примерно в это же время там, напротив дома №81, был гражданин. Ему выписали штраф в 1 тыс. рублей, а женщина отделалась предупреждением.

Также в полдень, но уже 2 мая, задержали саратовца на аллее по улице Рахова, напротив дома №17 по улице Мичурина. Горожанин нарушил правила поведения в условиях режима повышенной готовности и получил штраф в 1 тыс. рублей.

Саратовца поймали и на проспекте Кирова, 43 днем 5 мая. Виновник нарушения самоизоляции отделался предупреждением. Такую же меру наказания применили к горожанину, задержанному в 13:30 на аллее у дома №1 по площади Кирова.

Еще одного мужчину остановили на аллее по улице Астраханская, напротив дома №57\73. Там он был примерно в 17:45 5 мая. Суд выписал ему штраф в 1 тыс. рублей.

Еще один суд Саратова — Октябрьский — также привлекает людей к административной ответственности.

Вчера, 6 мая, он вынес решения по гражданам Серокурову, Керимову, Кузьмичеву и Белику. Они находились на спортивных площадках у домов №1 по улице Серова и №23а на Астраханской.

Под суд попали и трое рыбаков. Алетин, Фадин и Коваленко ловили рыбу на территории Новой Набережной. Савин и Збанов находились около дома №1Б по Большой Садовой и на бульваре у дома №74 по Астраханской, а гражданин Фросин сидел на лавочке в сквере около дома №44/54 по Рахова.

Трем лицам за нарушение самоизоляции выписали штраф, восьмерым — предупреждение.

Еще два дела, в отношении двух людей, вернули в орган, составивший протоколы, для устранения недостатков.

Кировский районный суд 6 мая привлек к ответственности 23 человека — 13 выписали штраф в 1 тыс. рублей, 10 человек отделались предупреждением.

В период «майских» суд также выносил решения в отношении граждан, нарушивших самоизоляцию — четверо получили решение о выплате штрафа, одному лицу вынесено предупреждение.

В районах Саратовской области суды тоже привлекают граждан к ответственности. Так, Балаковский райсуд 30 апреля привлек людей, которые находились на спортивной площадке у лицея №2. Гражданка Каныгина за свое правонарушение отделалась предупреждением.

Штраф в 1 тыс. рублей выписали Сорокину С. Н., которого остановили в 15:00 24 апреля во дворе дома №78 по Набережной Леонова. Мужчина по фамилии Ульянов вечером 21 апреля гулял по парку «Энергетик» и впоследствии получил штраф.

Такую же меру наказания применили к Бочкову В. Ю и Коновалову С. А. Первый в 16:20 23 апреля был у дома №121 по улице Ленина, второй в 18:00 28 апреля гулял по «Аллее Героев».

Гражданке Мальминой суд вынес предупреждение. Она в 15:50 29 апреля была в парке имени Малярова, возле дома №23/3 на проспекте Героев.

Энгельсский суд за среду, 6 мая, привлек к ответственности за нарушение правил поведения в период распространения коронавируса 34 человека: 32 выписали штраф, двум — предупреждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU