В Энгельсе мужчина-нарушитель попал под колеса Mitsubishi

7 Май 2020 2020-05-07T10:37:59+03:00

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Вчера, 6 мая, в 22:20 у дома №48 на улице Гагарина в Энгельсе 21-летний водитель Mitsubishi сбил мужчину.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, под колеса его машины попал 38-летний гражданин, который переходил дорогу в неположенном месте.

Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU