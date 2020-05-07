В Энгельсе мужчина-нарушитель попал под колеса Mitsubishi
Гражданина госпитализировали
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Вчера, 6 мая, в 22:20 у дома №48 на улице Гагарина в Энгельсе 21-летний водитель Mitsubishi сбил мужчину.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, под колеса его машины попал 38-летний гражданин, который переходил дорогу в неположенном месте.
Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU