2020-05-07T10:36:08+03:00
Политика

Федеральные эксперты оценили позитивные и негативные инфоповоды в Саратове за апрель

Фонд «Петербургская политика» опубликовал мониторинг событий в регионах
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Фонд «Петербургская политика опубликовал очередной, апрельский мониторинга основных событий социально-политической жизни регионов.

В Саратовской области, как и во многих иных регионах, негативная информационная повестка преобладала над позитивной, при этом, связано преобладание было не только с темой коронавируса.

Среди негативных информповодов, прозвучавших в апреле эксперты фонда назвали следующие:

Увольнение руководителя аппарата губернатора Олеси Горячевой. Оно последовало после скандала с заключением «Саратовским аптечным складом», договора на поставку защитных средств, в том числе одноразовых масок по цене 425 рублей за штуку. Директором склада является муж Горячевой;

- отставка министра здравоохранения Натальи Мазиной;

- отставка министра транспорта и дорожного хозяйства Николая Чурикова;

- 66-е место по числу созданных в последние 3 года рабочих мест по данным РИА Рейтинг;

- 71-е место в демографическом рейтинге регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -2,3%);

- 9-10-е место по доле расходов населения на продукты питания по данным рейтингового агентства АКРА;

- 9-е место по числу банкротств физических лиц по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве «Федресурс»;

- вспышка коронавируса в психоневрологическом интернате в Вольском районе;

Среди позитивных информповодов были названы:

- принятие пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса на сумму более 630 млн рублей, включающих снижение налогов, отсрочки по аренде, льготное кредитование;

- обсуждение губернатором Валерием Радаевым с руководителями финансово-кредитных организаций области реализации антикризисных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции;

- начало строительства в Саратовском районе завода по производству керамических изделий компании ООО «РусЭко».

ИСТОЧНИК KP.RU

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