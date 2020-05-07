Саратовская прокуратура выявила три сайта по продаже справок для ипотеки

7 Май 2020 2020-05-07T08:15:18+03:00

Интернет-ресурсы выявили во время мониторинга

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Прокуратура Октябрьского района Саратова выявила нарушения исполнения законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что на трех сайтах в интернете рассказывали о дистанционной продаже справок для получения ипотечного кредита на покупку жилья.

Прокуратура подала иск в суд о признании этой информации запрещенной к распространению в РФ, требования удовлетворены.

Решение суда направлено в органы Роскомнадзора для ограничения доступа.

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ИСТОЧНИК KP.RU