Саратовская прокуратура выявила три сайта по продаже справок для ипотеки
Прокуратура Октябрьского района Саратова выявила нарушения исполнения законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что на трех сайтах в интернете рассказывали о дистанционной продаже справок для получения ипотечного кредита на покупку жилья.
Прокуратура подала иск в суд о признании этой информации запрещенной к распространению в РФ, требования удовлетворены.
Решение суда направлено в органы Роскомнадзора для ограничения доступа.
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ИСТОЧНИК KP.RU