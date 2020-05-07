В трамваях Саратова раздают георгиевские ленточки
Кондукторы саратовского электротранспорта в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войны раздают пассажирам георгиевские ленточки.
- Обычно их дарят волонтеры на улицах, но в этом году формат мероприятия пришлось изменить, — сообщил глава города Михаил Исаев на своей странице в Instagram.
Фото с Instagram Михаила Исаева
За три дня планируется распространить 27 тыс. георгиевских ленточек.
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ИСТОЧНИК KP.RU