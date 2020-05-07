Убийцу двухмесячной дочери в Саратове отправили в психбольницу

7 Май 2020 2020-05-07T08:05:46+03:00

Экспертиза посчитала, что Мовсур Чентиев не мог осознавать своих действий

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В Саратове суд отправил Мовсура Чентиева в психбольницу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве малолетнего ребенка.

Ранее сообщалось, что 38-летний мужчина жил с 26-летней женщиной, их двухлетним сыном и двухмесячной дочерью в квартире дома на улице Аэропорт, СХИ.

31 августа, когда сожительница ушла в магазин, он отнес девочку на чердак и туристическим мачете перерубил ей шею. Вернувшейся матери он рассказал, что ребенка якобы забрали неизвестные, но та не поверила и вызвала полицию.

Судебная экспертиза установила, что мужчина не мог и не может осознавать свои действия из-за психического расстройства.

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ИСТОЧНИК KP.RU