Убийцу двухмесячной дочери в Саратове отправили в психбольницу
В Саратове суд отправил Мовсура Чентиева в психбольницу.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве малолетнего ребенка.
Ранее сообщалось, что 38-летний мужчина жил с 26-летней женщиной, их двухлетним сыном и двухмесячной дочерью в квартире дома на улице Аэропорт, СХИ.
31 августа, когда сожительница ушла в магазин, он отнес девочку на чердак и туристическим мачете перерубил ей шею. Вернувшейся матери он рассказал, что ребенка якобы забрали неизвестные, но та не поверила и вызвала полицию.
Судебная экспертиза установила, что мужчина не мог и не может осознавать свои действия из-за психического расстройства.
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ИСТОЧНИК KP.RU