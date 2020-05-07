2020-05-06T23:09:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся в Саратове на 7 мая 2020 года: 98 новых пациентов и только 135 выздоровевших за все время

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В Саратовской области общее количество зараженных коронавирусом на утро 7 мая составило 835 человек.

За минувшие сутки тесты подтвердили заражение еще 98 жителей региона. При этом, большая часть новых заболевших— лица трудоспособного возраста.

Больше всего новых случаев по районам Саратовской области:

- Аткарский район — 34 человека,

- Краснокутский район — 19 человек,

- Ртищевский район — 9 человек,

- Энгельсский район — 9 человек.

Большое количество из числа новых заразившихся выявлено в Аткарском психоневрологическом интернате.

На утро 7 мая 135 человек уже переболели и выздоровели: 71 мужчина и 58 женщин.Кроме взрослых среди выздоровевших шесть детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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