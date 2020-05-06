2020-05-06T22:47:30+03:00
Общество

В Саратовской области половина коечного фонда в стационарах по коронавирусу уже занята

Используется 10% аппаратов ИВЛ
Екатерина Семенова
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Лишь 50% зарезервированного коечного фонда свободнаЛишь 50% зарезервированного коечного фонда свободна
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В стационарах, принимающих пациентов с коронавирусом, 50% коечного фонда занято.

Об этом заявил и. о. министра здравоохранения Саратовской области Олег Костин на заседании оперативного штаба.

Он отметил также, что задействованы лишь 50 точек кислородной поддержки, порядка 0,5%. Что касается аппаратов ИВЛ, то из них используются менее 10%, при этом оборудование продолжает поступать.

- Обольщаться не будем. Мы должны предусмотреть различные ситуации, хочешь мира — готовься к войне, — заметил на это председатель правительства Александр Стрелюхин.

Он поинтересовался также, когда заработает лаборатория в Балашове.

- Мы взяли на себя обязательства, несмотря на сложности, открыть ее к 15 мая, — отметил Олег Костин.

На сегодняшний день в стационарах находятся 349 пациентов с коронавирусом, а также граждане, исследования по которым еще не завершены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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