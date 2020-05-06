Карантин из-за коронавируса в Саратове: опубликовано постановление о закрытии Краснокутского района для въезда и выезда

6 Май 2020 2020-05-06T22:45:42+03:00

Это третий район в Саратовской области, закрытый для въезда и выезда из-за коронавируса

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Опубликовано постановление правительства Саратовской области о закрытии на карантин Краснокутского района. Оно подписано председателем правительства Александром Стрелюхиным 6 мая и вступило в силу с этого же дня.

Запрещен въезд и выезд из Краснокутского района всех видов автомобильного транспорта, кроме следующего транзитом, и кроме транспортных средств государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование линий связи и теле- и радиокоммуникаций и сопутствующего оборудования, а также автомобильного транспорта, осуществляющего доставку продовольственных товаров, товаров первой необходимости и медикаментов.

Закрыты все рынки и места возможного массового скопления людей. Администрацию обязали дезинфицировать территорию района, в том числе расположенных на ней зданий, сооружений, жилых многоквартирных домов.

Ранее на карантин были закрыты Ершовский и Балтайский районы, а также села в Вольском и Аткарском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU