2020-05-06T22:45:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин из-за коронавируса в Саратове: опубликовано постановление о закрытии Краснокутского района для въезда и выезда

Это третий район в Саратовской области, закрытый для въезда и выезда из-за коронавируса
Поделиться:
Изменить размер текста:

Опубликовано постановление правительства Саратовской области о закрытии на карантин Краснокутского района. Оно подписано председателем правительства Александром Стрелюхиным 6 мая и вступило в силу с этого же дня.

Запрещен въезд и выезд из Краснокутского района всех видов автомобильного транспорта, кроме следующего транзитом, и кроме транспортных средств государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование линий связи и теле- и радиокоммуникаций и сопутствующего оборудования, а также автомобильного транспорта, осуществляющего доставку продовольственных товаров, товаров первой необходимости и медикаментов.

Закрыты все рынки и места возможного массового скопления людей. Администрацию обязали дезинфицировать территорию района, в том числе расположенных на ней зданий, сооружений, жилых многоквартирных домов.

Ранее на карантин были закрыты Ершовский и Балтайский районы, а также села в Вольском и Аткарском районе.

.

.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области половина коечного фонда в стационарах по коронавирусу уже занята
Карантин из-за коронавируса в Саратове: опубликовано постановление о закрытии Краснокутского района для въезда и выезда
Мэрия: в каждой второй аптеке Саратова есть маски
Саратовская ученица стала победительницей Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа»
В Вольске нашлась исчезнувшая пенсионерка
Александр Стрелюхин заговорил о спаде ситуации по заражениям в Саратове: По одному дню рано делать выводы
Александр Стрелюхин: Принято решение о закрытии на карантин Краснокутского района
Отмена ограничительных мер в Саратове: Стрелюхин рассказал, когда будет готов план снятия ограничений
В Саратове мотоциклист попал в больницу после ДТП с ВАЗом
Саратов нуждается в обновлении зеленых насаждений
В Саратовской области водительница иномарки опрокинула машину в кювет и погибла
Работница банка в Саратове предстанет перед судом за присвоение 35 тыс. рублей