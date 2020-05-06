В Саратове проводят рейд «Ремень безопасности»
Нарушителей ловят два дня
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С 12 по 13 мая в Саратове проходит рейд «Ремень безопасности» в рамках «Месячника безопасности дорожного движения».
Об этом «КП-Саратов» рассказали в городской Госавтоинспекции.
Напомним, за перевозку непристегнутых пассажиров или в случае, если водитель сам не применил эту меру безопасности, ему грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU