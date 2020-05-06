В Саратове проводят рейд «Ремень безопасности»

6 Май 2020 2020-05-13T14:50:00+03:00

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С 12 по 13 мая в Саратове проходит рейд «Ремень безопасности» в рамках «Месячника безопасности дорожного движения».

Об этом «КП-Саратов» рассказали в городской Госавтоинспекции.

Напомним, за перевозку непристегнутых пассажиров или в случае, если водитель сам не применил эту меру безопасности, ему грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU