2020-05-06T21:15:21+03:00
Происшествия

В Саратове будут судить деда за растление четырехлетней внучки

Мужчина признался и раскаялся
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове завершено расследование уголовного дела о сексуальном развращении ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, обвиняемый — 50-летний житель Заводского района.

Следствие считает, что в ночь на 10 марта он совершил сексуальные действия в отношении четырехлетней внучки. Девочка рассказала о случившемся маме, а та обратилась в полицию.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Он был взят под стражу. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Федеральные эксперты оценили позитивные и негативные инфорповоды в Саратове за апрель
ОАО «РЖД» предоставило скидки на внутренние перевозки ряда грузов
Саратовская прокуратура выявила три сайта по продаже справок для ипотеки
В трамваях Саратова раздают георгиевские ленточки
Убийцу двухмесячной дочери в Саратове отправили в психбольницу
В Саратове будут судить деда за растление четырехлетней внучки
Мужчина пытался сжечь труп забитого им собутыльника на даче на Сокурском тракте
В Энгельсе мужчина зарезал соперника из-за флирта с дамой
Жару и сильный ливень спрогнозировали синоптики в Саратове
Количество заразившихся в Саратове на 7 мая 2020 года: 98 новых пациентов и только 135 выздоровевших за все время
В Саратовской области половина коечного фонда в стационарах по коронавирусу уже занята
Карантин из-за коронавируса в Саратове: опубликовано постановление о закрытии Краснокутского района для въезда и выезда
Мэрия: в каждой второй аптеке Саратова есть маски
Саратовская ученица стала победительницей Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа»
В Вольске нашлась исчезнувшая пенсионерка
Александр Стрелюхин заговорил о спаде ситуации по заражениям в Саратове: По одному дню рано делать выводы
Александр Стрелюхин: Принято решение о закрытии на карантин Краснокутского района
Отмена ограничительных мер в Саратове: Стрелюхин рассказал, когда будет готов план снятия ограничений
В Саратове мотоциклист попал в больницу после ДТП с ВАЗом
Саратов нуждается в обновлении зеленых насаждений
В Саратовской области водительница иномарки опрокинула машину в кювет и погибла
Работница банка в Саратове предстанет перед судом за присвоение 35 тыс. рублей