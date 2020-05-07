В Саратове будут судить деда за растление четырехлетней внучки
В Саратове завершено расследование уголовного дела о сексуальном развращении ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, обвиняемый — 50-летний житель Заводского района.
Следствие считает, что в ночь на 10 марта он совершил сексуальные действия в отношении четырехлетней внучки. Девочка рассказала о случившемся маме, а та обратилась в полицию.
Свою вину мужчина признал и раскаялся. Он был взят под стражу. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU