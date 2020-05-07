Мужчина пытался сжечь труп забитого им собутыльника на даче на Сокурском тракте

7 Май 2020 2020-05-06T22:27:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове 53-летнего мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью человека, от которого тот скончался.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, 5 марта соседи по дачам в СНТ на Сокурском тракте устроили застолье. Однако 53 и 61-летний мужчина поссорились и подрались. Младший несколько раз ударил старшего кулаком во груди и голове. От этого потерпевшему стало плохо, вскоре он скончался.

Злоумышленник решил скрыть преступление. 7 марта он включил обогреватель в домике, накрыл его вещами и ушел. Однако пожар заметила сторож, которая и нашла тело погибшего. Экспертиза подтвердила, что причиной смерти стала тупая травма головы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU