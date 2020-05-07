В Энгельсе мужчина зарезал соперника из-за флирта с дамой
В Энгельсе Саратовской области 57-летнего мужчину обвинили в убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась из-за женщины в доме на улице Комсомольская.
По версии следствия, днем 26 февраля мужчина пришел к соседке. Та отправила его за алкоголем, чтобы вместе приятно провести время. По пути из магазина он встретил 36-летнего гражданина и предложил присоединиться к застолью. Однако тот не только стал третьим собутыльником, но и соперником в любви.
Старшему из мужчин не понравилось, что младший флиртует с хозяйкой квартиры. В приступе ревности он схватил нож и ударил соперника в шею. Раненый сумел уйти, но у себя дома скончался.
Сейчас обвиняемый находится под стражей и раскаялся. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU