Мэрия: в каждой второй аптеке Саратова есть маски
Сегодня, 6 мая, представители Общественной палаты, управления торговли администрации города и администрации Фрунзенского района Саратова провели рейд по аптекам, чтобы узнать, где есть средства индивидуальной защиты. Напомним, в областном центре уже несколько дней действует масочный режим.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, в четырех учреждениях средств защиты не было. Фармацевты заверили, что товар закончился на прошлой неделе.
- В пяти сетевых аптеках только в одной оказались в продаже маски в достаточном количестве по стоимости 34,90 рублей за одну штуку, — рассказал заместитель главы администрации Фрунзенского района Денис Колотырин.
В ходе рейда всего было посещено 56 аптек, но маски можно было купить только в 28 учреждениях. Легче всего это сделать в Заводском и Ленинском, Кировском и Волжском районах.
Средняя цена на одну маску по городу — 37,7 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU