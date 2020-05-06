Мэрия: в каждой второй аптеке Саратова есть маски

6 Май 2020 2020-05-06T20:17:41+03:00

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Сегодня, 6 мая, представители Общественной палаты, управления торговли администрации города и администрации Фрунзенского района Саратова провели рейд по аптекам, чтобы узнать, где есть средства индивидуальной защиты. Напомним, в областном центре уже несколько дней действует масочный режим.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, в четырех учреждениях средств защиты не было. Фармацевты заверили, что товар закончился на прошлой неделе.

- В пяти сетевых аптеках только в одной оказались в продаже маски в достаточном количестве по стоимости 34,90 рублей за одну штуку, — рассказал заместитель главы администрации Фрунзенского района Денис Колотырин.

В ходе рейда всего было посещено 56 аптек, но маски можно было купить только в 28 учреждениях. Легче всего это сделать в Заводском и Ленинском, Кировском и Волжском районах.

Средняя цена на одну маску по городу — 37,7 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU