Саратовская ученица стала победительницей Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа»
Пять школьников стали победителями Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа». В олимпиаде, посвящённой Великой Отечественной войне, принимали участие свыше 55 тыс. школьников в возрасте от 10 до 16 лет из 40 стран мира.
Олимпиада проводилась с целью привлечь внимание молодёжи к историческим событиям 1941–1945 годов. Главный тест «Я знаю! Я помню!» проходил в три этапа и состоял из заданий разных уровней сложности. В финальном туре участники писали творческую работу, связанную с одним из значимых событий в истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Победителями олимпиады стали:
Марьяна Авдеенко (Россия, г. Саратов, ученица 9 «К» класса саратовского лицея «Солярис»);
Вячеслав Иванчин (Россия, г. Челябинск);
Асель Искенова (Киргизия, г. Бишкек);
Владимир Канунников (Россия, г. Сасово);
Галина Машенцева (Россия, г. Волгоград).
Победители олимпиады будут награждены ценными призами и подарками. Полный список победителей и призёров опубликован здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU