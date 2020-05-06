Александр Стрелюхин заговорил о спаде ситуации по заражениям в Саратове: По одному дню рано делать выводы
Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба по коронавирусу 6 мая напомнил данные за последние сутки — 98 заражений. Только 14 человек из них госпитализированы с внебольничной пневмонией, остальные — контактные лица с ранее зараженными, в том числе пятеро — военнослужащие, 32 — пациенты Озерного психоневрологического интерната из Аткарского района. Еще 19 человек — очаг в Краснокутском районе.
- Хорошо, что мало пневмонии. Можно думать, что это спад ситуации, но по одному дню делать выводы нельзя, — заметил Стрелюхин.
ИСТОЧНИК KP.RU