Александр Стрелюхин заговорил о спаде ситуации по заражениям в Саратове: По одному дню рано делать выводы

6 Май 2020 2020-05-06T20:01:08+03:00

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Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба по коронавирусу 6 мая напомнил данные за последние сутки — 98 заражений. Только 14 человек из них госпитализированы с внебольничной пневмонией, остальные — контактные лица с ранее зараженными, в том числе пятеро — военнослужащие, 32 — пациенты Озерного психоневрологического интерната из Аткарского района. Еще 19 человек — очаг в Краснокутском районе.

- Хорошо, что мало пневмонии. Можно думать, что это спад ситуации, но по одному дню делать выводы нельзя, — заметил Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU