Александр Стрелюхин: Принято решение о закрытии на карантин Краснокутского района
Главный санитарный врач Саратовской области Ольга Кожанова на заседании оперативного штаба по коронавирусу 6 мая заявила, что по Краснокутскому району правительству области дано предписание о карантине в связи со складывающейся заболеваемостью.
Напомним, в Краснокутском районе только за последние сутки сразу 19 заражений коронавирусом.
- На основании предписания мы подготовили постановление о введении карантина в Краснокутском районе со всеми вытекающими последствиями. Сегодня это постановление будет опубликовано, — заявил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.
Напомним, в Саратовской области уже закрыты на карантин несколько населенных пунктов в Вольском и Аткарском районах, а также Ершовский и Балтайский районы.
Ранее главный санитарный врач РФ рассказала об этапах снятия ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU