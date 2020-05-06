Александр Стрелюхин: Принято решение о закрытии на карантин Краснокутского района

6 Май 2020 2020-05-06T19:59:17+03:00

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Главный санитарный врач Саратовской области Ольга Кожанова на заседании оперативного штаба по коронавирусу 6 мая заявила, что по Краснокутскому району правительству области дано предписание о карантине в связи со складывающейся заболеваемостью.

Напомним, в Краснокутском районе только за последние сутки сразу 19 заражений коронавирусом.

- На основании предписания мы подготовили постановление о введении карантина в Краснокутском районе со всеми вытекающими последствиями. Сегодня это постановление будет опубликовано, — заявил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

Напомним, в Саратовской области уже закрыты на карантин несколько населенных пунктов в Вольском и Аткарском районах, а также Ершовский и Балтайский районы.

Ранее главный санитарный врач РФ рассказала об этапах снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU