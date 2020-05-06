Отмена ограничительных мер в Саратове: Стрелюхин рассказал, когда будет готов план снятия ограничений

6 Май 2020 2020-05-06T19:58:27+03:00

Режим самоизоляции при этом не отменяется

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На заседании оперативного штаба по коронавирусу в правительстве Саратовской области председатель Александр Стрелюхин заявил, что план по выходу из ограничительных мер будет готов к 8 мая.

Стрелюхин напомнил, что президент Путин поручил выработать план действий по выходу из ограничительных мер после 11 мая.

При этом каждый регион принимает решение в зависимости от ситуации, советуясь с главным врачом, представителями бизнеса.

- План необходимо будет подготовить к 8 мая. Этапа должно быть три, как нам рекомендует главный санитарный врач Анна Попова. Надо взвесить все риски. Как отметил Путин, если что-то пойдет не так, то придется возвращаться к запрещающим мерам по различным направлениям. Этого бы не хотелось, — отметил Стрелюхин.

Он напомнил слова Анны Поповой, что в 68 регионах страны уже введен масочный режим — как обязательный элемент самозащиты.

- Пренебрегать этим нельзя. Надо еще раз довести до населения — мы пока находимся в режиме самоизоляции. Даже при открытии некоторой производственной деятельности мы будем находиться в режиме самоизоляции и повышенной готовности.

Нам нужно думать, как выходить на открытие предприятий. Но очень аккуратно и осторожно, — сказал Александр Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU