В Саратове мотоциклист попал в больницу после ДТП с ВАЗом

6 Май 2020 2020-05-06T18:46:33+03:00

Авария произошла на перекрестке Зарубина и Университетской

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В Саратове сегодня, 6 мая, столкнулись мотоцикл и ВАЗ-2112.

Фото городской Госавтоинспекции

- Авария произошла в 15:30 на пересечении Зарубина и Университетской, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

В больницу попал 30-летний мотоциклист.

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ИСТОЧНИК KP.RU