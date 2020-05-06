В Саратове мотоциклист попал в больницу после ДТП с ВАЗом
Авария произошла на перекрестке Зарубина и Университетской
Фото городской Госавтоинспекции
Изменить размер текста:
В Саратове сегодня, 6 мая, столкнулись мотоцикл и ВАЗ-2112.
Фото городской Госавтоинспекции
- Авария произошла в 15:30 на пересечении Зарубина и Университетской, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.
В больницу попал 30-летний мотоциклист.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU