Жару и сильный ливень спрогнозировали синоптики в Саратове
В Саратовской области сегодня, 7 мая, ожидается кратковременный дождь, местами сильный — 15 мм и более.
- Погода будет облачной с прояснениями. Прогнозируется гроза и ветер юго-восточного направления с порывами до 15–17 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по данным областного Гидрометцентра.
Температура днем поднимется до +18…+23 градусов, а в Левобережье — до +28.
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ИСТОЧНИК KP.RU