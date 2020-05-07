Жару и сильный ливень спрогнозировали синоптики в Саратове

7 Май 2020 2020-05-06T20:55:15+03:00

Погода будет облачной с прояснениями

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В Саратовской области сегодня, 7 мая, ожидается кратковременный дождь, местами сильный — 15 мм и более.

- Погода будет облачной с прояснениями. Прогнозируется гроза и ветер юго-восточного направления с порывами до 15–17 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по данным областного Гидрометцентра.

Температура днем поднимется до +18…+23 градусов, а в Левобережье — до +28.

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ИСТОЧНИК KP.RU