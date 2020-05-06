Саратов нуждается в обновлении зеленых насаждений

6 Май 2020 2020-05-06T16:50:23+03:00

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В Саратове необходимо, по мнению специалистов, производить вырубку физиологически устаревших деревьев. Прежде всего, обновление зеленых насаждений связано с опасностью для здоровья и имущества горожан.

Деревья, которые произрастают на улицах и во дворах, особенно в старой застройке, уже прожили отпущенный им срок, поэтому в городе идет обновление зеленых насаждений и удаляются деревья, возраст которых превышает 50–60 лет.

Администрация города заверяет саратовцев, что подобные решения принимаются после всестороннего обсуждения и под строгим контролем ответственных организаций. При этом администрация города не просто устраняет возможную опасность жизни и благополучию граждан, убирая препятствия нормальному движению пешеходов и транспорта, но и в обязательном порядке занимается повышением качества жизни саратовцев, регулярно возобновляя общий объем зеленой массы на улицах областного центра.

- В Саратове основное озеленение было практически после войны. С тех пор деревья и растут. Что касается насаждений, расположенных на улицах и тротуарах, то по СНиПам их не должно быть вообще вдоль проезжей части. У нас в городе деревья расположены либо под линиями электропередач, либо растут на водопроводе. Кроме того, от стены дома должно быть не менее 5 метров, а от края тротуара или проезжей части — 1,5 м. В настоящее время в Саратове проводится масштабный ремонт дорог и тротуаров. Некоторые зеленые насаждения приходится удалять. Но мы, по возможности, стараемся и сохранить деревья на улицах. И это наш главный ориентир — количество деревьев необходимо сохранить. И высадить им замену либо на новом месте, либо там, где позволяют строительные нормы и правила, — проинформировал заместитель председателя комиссии по сохранению и созданию зеленых насаждений Юрий Васильев.

В свою очередь, глава города Михаил Исаев отметил, что власти занимаются формированием общедоступного пространства вместе с горожанами, учитывают их пожелания и на обновленных тротуарах будут сделаны рабатки и зеленые зоны, посеяны газоны, которые впоследствии будут регулярно поливать.

На сегодняшний день множество людей под постом главы Саратова Михаила Исаева в социальной сети Instagram высказываются за спил старых зеленых насаждений.

- Деревья нужно опиливать или даже убирать и это правильно. На улице Ростовская, 38 и Огородная, 147 во дворе находится детская площадка и на ней столько старых тополей, которые в скором вот уже времени начнут пушиться, это же ужас, что творится, а когда проходит сильный ветер площадку засыпает ветками, и это угроза жизни. Не говоря о том, если одно из деревьев вообще рухнет на дом или на ту же площадку игровую, — пожаловалась пользовательница соцсети Instagram по имени Юлия.

- Старые деревья обязательно спилить, а на это место сажать молодые. Всем не угодишь, на первом месте безопасность горожан! — поддержала ее горожанка Екатерина.

- Старые деревья давно надо было убрать, а новые посадить. Столько убытков принесли старые деревья, — пожаловалась еще одна саратовчанка.

Такие обращения поддержала жительница дома на проспекте Строителей, попросившая спилить старые тополя, которые «разрослись и при сильном ветре бьют в окна», жительница дома на 3-м Детском проезде и жители других улиц города.

После завершения работ по ремонту тротуаров и дорог принято решение высадить на улицах Саратова крупномерные саженцы, которые должны с избытком заменить снесенные деревья. Зеленые зоны будут обустроены и обновлены там, где это возможно согласно действующим нормативам. Именно для этих целей администрация города закупит 1 тыс. крупномерных саженцев и высадит их осенью текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU