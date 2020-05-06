В Саратовской области водительница иномарки насмерть опрокинулась в кювет
Пассажирка авто попала в больницу
Фото ГИБДД области
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В Петровском районе Саратовской области сегодня, 6 мая, произошла смертельная авария.
- В 17:00 на 571-м км трассы Пенза — Саратов 43-летняя женщина за рулем Chevrolet Cruze допустила опрокидывание в кювет, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
В результате ДТП водительница скончалась, а 23-летняя пассажирка попала в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU