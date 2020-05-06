Работница банка в Саратове предстанет перед судом за присвоение 35 тыс. рублей
Расследование уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Саратова подходит к концу.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, она работала специалистом по обслуживанию частных лиц в одном из городских банков, имела доступ к деньгам. Так, 18 января гражданка вынула из контейнера, который принадлежал организации, 35 тыс. рублей и потратила.
Еще до окончания следствия обвиняемая раскаялась и возместила ущерб.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU