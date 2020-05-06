Работница банка в Саратове предстанет перед судом за присвоение 35 тыс. рублей

6 Май 2020 2020-05-06T16:49:02+03:00

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Расследование уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Саратова подходит к концу.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, она работала специалистом по обслуживанию частных лиц в одном из городских банков, имела доступ к деньгам. Так, 18 января гражданка вынула из контейнера, который принадлежал организации, 35 тыс. рублей и потратила.

Еще до окончания следствия обвиняемая раскаялась и возместила ущерб.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU