Житель Романовского района ответит за ложное сообщение о взрыве
В отношении жителя села Мордовский Карай Романовского района возбуждено дело за ложное сообщение о взрыве.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, по версии следствия, вечером 4 мая рецидивист позвонил правоохранителям и сообщил, что в здании полиции в поселке Романовка заложен динамит, произойдет взрыв.
Теперь ему придется отвечать за свой поступок. В этот момент гражданин был пьян.
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ИСТОЧНИК KP.RU