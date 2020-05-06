Главный санитарный врач РФ рассказала о поэтапном выходе из ограничительных мер
Попова назвала три этапа снятия ограничений.
Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала о поэтапном снятии ограничительных мер в стране.
На совещании с президентом России Владимиром Путиным она сообщила, что решения о возможном послаблении режима в каждом регионе принимает его глава. Но основываясь на трех показателях за период 1-2 недели.
Это темпы прироста случаев заражения, наличие свободного коечного фонда и охват населения тестированием.
Первый этап предполагает разрешение прогулок, занятий спортом на улице, начало работы объектов торговли и услуг в ограниченном пространстве.
На втором этапе станут возможны прогулки семьями, увеличение числа посетителей в объектах торговли, а также начало работы образовательных учреждений.
Третий этап позволит гражданам посещать парки, скверы, без ограничений посещать торговые объекты. Начнут работу гостиницы, все образовательные учреждения и предприятия общепита.
- В случае осложнения ситуации ограничения могут быть возобновлены, — заявила она.
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ИСТОЧНИК KP.RU