Главный санитарный врач РФ рассказала о поэтапном выходе из ограничительных мер

6 Май 2020 2020-05-06T16:29:51+03:00

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Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала о поэтапном снятии ограничительных мер в стране.

На совещании с президентом России Владимиром Путиным она сообщила, что решения о возможном послаблении режима в каждом регионе принимает его глава. Но основываясь на трех показателях за период 1-2 недели.

Это темпы прироста случаев заражения, наличие свободного коечного фонда и охват населения тестированием.

Первый этап предполагает разрешение прогулок, занятий спортом на улице, начало работы объектов торговли и услуг в ограниченном пространстве.

На втором этапе станут возможны прогулки семьями, увеличение числа посетителей в объектах торговли, а также начало работы образовательных учреждений.

Третий этап позволит гражданам посещать парки, скверы, без ограничений посещать торговые объекты. Начнут работу гостиницы, все образовательные учреждения и предприятия общепита.

- В случае осложнения ситуации ограничения могут быть возобновлены, — заявила она.

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ИСТОЧНИК KP.RU