2020-05-06T16:21:48+03:00
Общество

На Шелковичной коммунальщики не могут починить водопровод из-за оставленной машины

Lada припаркована у дома №170
Ольга Симонова
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Фото ООО «КВС»Фото ООО «КВС»
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Во Фрунзенском районе Саратова сегодня, 6 мая, коммунальщики не могут начать работу из-за припаркованной машины.

- Lada с госномером Т044СЕ64 припаркована у дома №170 по улице Шелковичная, — рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Всех, кто знает владельца, просят сообщить в контакт-центр предприятия по номеру (8452) 32-00-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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