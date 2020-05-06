На Шелковичной коммунальщики не могут починить водопровод из-за оставленной машины
Lada припаркована у дома №170
Фото ООО «КВС»
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Во Фрунзенском районе Саратова сегодня, 6 мая, коммунальщики не могут начать работу из-за припаркованной машины.
- Lada с госномером Т044СЕ64 припаркована у дома №170 по улице Шелковичная, — рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Всех, кто знает владельца, просят сообщить в контакт-центр предприятия по номеру (8452) 32-00-00.
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ИСТОЧНИК KP.RU