10 тысяч «Открыток Победы» в Приволжье

6 Май 2020 2020-05-06T17:17:35+03:00

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Свои «Открытки Победы» на сайт пфопобеда.рф прислали 10 тысяч жителей всех 14-ти регионов Приволжского федерального округа. Менее, чем за две недели уникальную коллекцию, посвященную 75-летию Великой Победы, пополнили уже 10 тысяч рисунков, коллажей и аппликаций. В каждой открытке – благодарность ветеранам, гордость за свою страну и желание сохранить мир.

Поздравления с праздником звучат на русском и национальных языках Республик ПФО - Победа одна на всех, она объединяет нас. Об этом говорят авторы этой виртуальной галереи, народного проекта, который реализуется при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Для школьников и студентов такой формат — возможность освежить знания по истории Великой Отечественной войны. Есть и открытки, которые выглядят, как настоящие плакаты, рассказывающие о выдающихся военных операциях, полководцах и героях; часть работ посвящена подвигу в тылу; некоторые авторы для создания открыток использовали фотографии и письма из личных архивов семьи, они рассказывают о своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной.

Пополнить нашу общую коллекцию памяти своей работой может каждый житель округа - просто заполните форму на сайте пфопобеда.рф в разделе «Добавить открытку» и прикрепите фото или скан, и через короткое время ваша работа войдет в галерею «Открыток Победы».

По информации пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе

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ИСТОЧНИК KP.RU