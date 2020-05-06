После 11 мая ограничительные меры в ряде регионов могут сохранить и ужесточить

6 Май 2020 2020-05-06T15:38:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Главам регионов России поручено в ближайшие дни выработать планы действий на период после 11 мая.

Об этом президент России Владимир Путин заявил во время расширенного совещания 6 мая.

Он отметил, что если в ряде регионов возможны послабления ограничительных мер, то в других жесткие меры следует сохранить или даже усилить.

В каждом случае решение принимается с учетом всех факторов и возможных рисков, опираясь на мнение экспертов.

- Любая неосторожность и поспешность могут обернуться срывом и откатом назад, — отметил Владимир Путин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU