После 11 мая ограничительные меры в ряде регионов могут сохранить и ужесточить
Главам регионов России поручено в ближайшие дни выработать планы действий на период после 11 мая.
Об этом президент России Владимир Путин заявил во время расширенного совещания 6 мая.
Он отметил, что если в ряде регионов возможны послабления ограничительных мер, то в других жесткие меры следует сохранить или даже усилить.
В каждом случае решение принимается с учетом всех факторов и возможных рисков, опираясь на мнение экспертов.
- Любая неосторожность и поспешность могут обернуться срывом и откатом назад, — отметил Владимир Путин.
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ИСТОЧНИК KP.RU