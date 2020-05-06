В Саратове восстановят аллею на улице Чехова

6 Май 2020 2020-05-06T15:25:19+03:00

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Сегодня, 6 мая, Михаил Исаев вместе со своим заместителем по городскому хозяйству Максимом Сиденко, главой администрации Ленинского района Ладой Мокроусовой, заместителем председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Сергеем Кузнецовым и депутатом Саратовской областной Думы Евгением Ковалевым проинспектировал ход работ по ремонту тротуаров в Ленинском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, подрядчик исправил почти все недостатки на Лунной улице. Большая часть тротуара заасфальтирована, рабочие делают зеленые зоны, меняют старые фонари.

В мае здесь поменяют бордюры и отремонтируют въезды.

Также мэр проконтролировал, как ремонтируют тротуар на улице Чехова. Здесь будет восстановлена аллея, появится зона отдыха.

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- В Ленинском районе идет ремонт на 15 участках тротуаров. На многих из них уже ведется асфальтировка. Мы еще раз сегодня с подрядчиками проговорили о качестве и соблюдении технологического процесса. Важно качественно сделать тротуар один раз, чтобы хватило на несколько лет, — отметил глава города.

Михаил Исаев также посетил улицу Тархова, Ломоносова, Перспективную. Подрядчика попросили не затягивать работы.

Напомним, в рамках проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина в городе отремонтируют 150 участков пешеходных зон. На эти цели при его поддержке были выделены 500 млн. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU