Мошенники прикинулись подругой жительницы Саратова и выманили 20 тыс. рублей

6 Май 2020 2020-05-06T15:22:03+03:00

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Еще одной жертвой мошенников стала 57-летняя жительница Волжского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, гражданке пришло сообщение якобы от подруги, которая поведала об акции государственного фонда по выплате 5 тыс. рублей.

Женщина заинтересовалась и рассекретила данные своей банковской карты и код из СМС.

С ее двух карт списали свыше 20 тыс. рублей. Тогда гражданка поняла, что это были мошенники.

Горожанка обратилась в полицию и позже выяснилось, что злоумышленники сделали копию странички ее подруги в соцсетях, откуда и вели переписку.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU