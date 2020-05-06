2020-05-06T15:22:03+03:00
Происшествия

Мошенники прикинулись подругой жительницы Саратова и выманили 20 тыс. рублей

Гражданке пообещали выплату
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Еще одной жертвой мошенников стала 57-летняя жительница Волжского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, гражданке пришло сообщение якобы от подруги, которая поведала об акции государственного фонда по выплате 5 тыс. рублей.

Женщина заинтересовалась и рассекретила данные своей банковской карты и код из СМС.

С ее двух карт списали свыше 20 тыс. рублей. Тогда гражданка поняла, что это были мошенники.

Горожанка обратилась в полицию и позже выяснилось, что злоумышленники сделали копию странички ее подруги в соцсетях, откуда и вели переписку.

Возбуждено уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники прикинулись подругой жительницы Саратова и выманили 20 тыс. рублей
Панков призвал при строительстве тротуаров в Саратове больше слушать общественников и следить за качеством
Губернатор Саратовской области Радаев уволил зампреда
Не все ожидания оправдались: Дмитрий Тепин уходит с поста главы Энгельсского района
Самоизоляция в Саратове: скрипач устроил cольный концерт в Октябрьском ущелье
Закупка масок по 425 рублей: саратовский Минздрав заново проанализирует рынок и будет заказывать маски маленькими партиями
Сдача ЕГЭ в Саратове 2020: Сроки могут перенести на июль
На ночь закрывают два саратовских железнодорожных переезда
Жителей Саратовской области завтра ожидают ливни
Коронавирус в Саратове, последние новости на 6 мая: В Минздраве озвучили количество смертей
Проекты Саратовской области стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц
Панков: Володин исполнил все обещания, данные ветеранам Петровска
Более 750 человек обследованы в саратовских психоневрологических интернатах, где выявили вспышки коронавируса
Коронавирус в Саратове: На карантин готовятся закрыть еще один район