Мошенники прикинулись подругой жительницы Саратова и выманили 20 тыс. рублей
Еще одной жертвой мошенников стала 57-летняя жительница Волжского района Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, гражданке пришло сообщение якобы от подруги, которая поведала об акции государственного фонда по выплате 5 тыс. рублей.
Женщина заинтересовалась и рассекретила данные своей банковской карты и код из СМС.
С ее двух карт списали свыше 20 тыс. рублей. Тогда гражданка поняла, что это были мошенники.
Горожанка обратилась в полицию и позже выяснилось, что злоумышленники сделали копию странички ее подруги в соцсетях, откуда и вели переписку.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU