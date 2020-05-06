Губернатор Саратовской области Радаев уволил зампреда

6 Май 2020 2020-05-06T15:02:15+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 6 мая, подписал постановление об увольнении зампреда регионального правительства.

- Алексей Стрельников освобожден от должности заместителя председателя правительства Саратовской области по собственной инициативе, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU