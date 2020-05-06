Губернатор Саратовской области Радаев уволил зампреда
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 6 мая, подписал постановление об увольнении зампреда регионального правительства.
- Алексей Стрельников освобожден от должности заместителя председателя правительства Саратовской области по собственной инициативе, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора.
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ИСТОЧНИК KP.RU