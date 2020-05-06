2020-05-06T14:33:19+03:00
Общество

Самоизоляция в Саратове: скрипач устроил cольный концерт в Октябрьском ущелье

Отсутствие зрителей не мешало ему играть
Дарья Вострикова
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Сегодня, 6 мая, в паблике «Типичный Саратов» пользователь соцсети «ВКонтакте» под ником «Герой Дня» опубликовал видеозапись с небольшого «концерта» в городе во время самоизоляции.

На кадрах отчетливо видно скрипача, который играет известные мелодии, стоя у лавочки во дворе в районе Октябрьском ущелье.

- Вчера, 5 мая, юный музыкант растопил сердца жителей дома №149, — написал автор публикации.

Отсутствие зрителей парня совершенно не смущало.

Юный скрипач играет в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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