Самоизоляция в Саратове: скрипач устроил cольный концерт в Октябрьском ущелье
Сегодня, 6 мая, в паблике «Типичный Саратов» пользователь соцсети «ВКонтакте» под ником «Герой Дня» опубликовал видеозапись с небольшого «концерта» в городе во время самоизоляции.
На кадрах отчетливо видно скрипача, который играет известные мелодии, стоя у лавочки во дворе в районе Октябрьском ущелье.
- Вчера, 5 мая, юный музыкант растопил сердца жителей дома №149, — написал автор публикации.
Отсутствие зрителей парня совершенно не смущало.
Юный скрипач играет в Саратове.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU