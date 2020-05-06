Закупка масок по 425 рублей: саратовский Минздрав заново проанализирует рынок и будет заказывать маски маленькими партиями

6 Май 2020 2020-05-06T14:38:39+03:00

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Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов разъяснил ситуацию с закупкой защитных масок.

Напомним, ранее разгорелся скандал, когда закупкой одноразовых масок по цене 425 рублей за штуку заинтересовался председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он направил в прокуратуру региона обращение с просьбой проверить законность аукциона.

После этого аукцион был отменен, а руководитель ОГУ «Саратовский аптечный склад» Сергей Горячев отстранен от работы.

На брифинге в Минздраве сегодня, 6 мая, Станислав Шувалов пояснил, что маски, на которые был объявлен аукцион, являются респираторами с высокой степенью защиты. Среднерыночная цена на них составляет действительно порядка 400 рублей.

Тем не менее конкурс было решено отменить. По словам первого замминистра, причина этого в постоянно меняющейся цене на средства индивидуальной защиты. Причем в сторону снижения.

- Конечно, до уровня перед пандемией она не упадет. Однако сейчас идет повторное исследование рынка. Объемы закупок станут меньше, небольшими партиями, чтобы более рачительно использовать средства бюджета, — заметил Станислав Шувалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU