2020-05-06T13:58:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Сдача ЕГЭ в Саратове 2020: Сроки могут перенести на июль

Также обсуждается возможность начала учебного года в вузах с октября
Ольга Симонова
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Сроки сдачи ЕГЭ могут перенести на июльСроки сдачи ЕГЭ могут перенести на июльФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Саратовской области, как и во всей России, могут перенести сдачу ЕГЭ на июль.

Как сообщает «Комсомольская правда», такую возможность сейчас рассматривают в министерстве просвещения.

Напомним, сейчас сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ должны быть с 8 и 9 июня, соответственно. Решение о переносе планируется озвучить после майских праздников.

В пресс-службе Минпросвещения «Комсомолке» отметили, что зачисление в вузы не может пройти без результатов ЕГЭ. Вероятно, что после 12 мая это решение будет скорректировано в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

Также обсуждается возможность начала учебного года в высших учебных заведениях с октября, когда вузы смогут завершить прием абитуриентов.

В министерстве рассматривают и возможность полной отменой экзаменов для девятиклассников. Напомним, сейчас предметов для сдачи сократили до двух обязательных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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