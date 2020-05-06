Сдача ЕГЭ в Саратове 2020: Сроки могут перенести на июль
В Саратовской области, как и во всей России, могут перенести сдачу ЕГЭ на июль.
Как сообщает «Комсомольская правда», такую возможность сейчас рассматривают в министерстве просвещения.
Напомним, сейчас сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ должны быть с 8 и 9 июня, соответственно. Решение о переносе планируется озвучить после майских праздников.
В пресс-службе Минпросвещения «Комсомолке» отметили, что зачисление в вузы не может пройти без результатов ЕГЭ. Вероятно, что после 12 мая это решение будет скорректировано в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
Также обсуждается возможность начала учебного года в высших учебных заведениях с октября, когда вузы смогут завершить прием абитуриентов.
В министерстве рассматривают и возможность полной отменой экзаменов для девятиклассников. Напомним, сейчас предметов для сдачи сократили до двух обязательных.
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ИСТОЧНИК KP.RU